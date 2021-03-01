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فن

يرحمك يا حبيبتي... ريهام عبد الغفور تنعى أحلام الجريتلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 ص
احلام الجريتلي
احلام الجريتلي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة احلام الجريتلي  التي توفيت مساء امس الأحد عن عمر يناهز ال 70 عاما.

ونشرت ريهام عبد الغفور عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحة وعلقت قائلة "‬‏‪يوم حزين جدًا.. الله يرحمك يا حبيبتي ويحسن إليكي.. الفنانة أحلام الجريتلي في ذمة الله

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.


وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".

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