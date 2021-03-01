معلومات جديدة حول الغارات الإسرائيلية على سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.





وقال المرصد إن القصف استهدف المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا لـ”الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، دون ورود معلومات عن نتائج تلك الضربات.





وأعلن التلفزيون السوري مساء أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لهدوم إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.





وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دوي انفجار سمع في العاصمة دمشق وأنباء عن هجوم إسرائيلي.





وذكرت وسائل إعلام سورية أن الغارات الإسرائيلية تستهدف مواقع للمليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية.





وقالت إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية جنوب دمشق.



