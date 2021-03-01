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منوعات

بعد خيانته.. فتاة تنتقم من حبيبها وتفضح خداعه بطريقة غريبة | صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:31 ص
انتقام
انتقام
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عزة عاطف
اكتشفت فتاة خيانة حبيبها فقررت الانتقام منه بطريقة غريبة، وفضح أمره من خلال طبع رسائله للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي ولصقها على جدران غرفته.

تقول المرأة بأنها اكتشفت الرسائل بين حبيبها وثلاث نساء أخريات، وقررت أن تسدل الستار على علاقتهما، لذا انفصلت عنه بأفضل طريقة انتقام ممكنة.

أوضحت خلال مشاركة مقطع فيديو على TikTok: "لقد اكتشفت أن صديقي كان يخونني لمدة أربعة أيام مع فتيات أخريات". 

وأضافت: "لقد كان يخونني ليس مع واحدة، ولا اثنتين، ولكن مع ثلاث سيدات جميلات في آن واحد".

"لذلك في تلك الأيام الأربعة جمعت كل الأدلة التي استطعت العثور عليها وقررت أن أجعل له هذه الخلفية الجميلة الجديدة لغرفته".

لقد طبعت بشق الأنفس لقطات شاشة (اسكرين شوتس) لجميع الرسائل، وتوجهت إلى المتجر للحصول على بعض الغراء. 

ثم أمضيت الساعتين التاليتين في منحه جدارًا خاصًا للغاية، وتابعت: "لقد استغرق الأمر حوالي ساعتين لألصق كل الأدلة على جداره. لكنني اعتقدت بالتأكيد أن الأمر يستحق ذلك".

"ها هي النتيجة النهائية، كما ترون، إنها تحفة فنية أنا متأكد من أنه سيحبها.."، ثم هجرته الفتاة بعد ذلك وقطعت العلاقة.

وقد كشفت أنه ظل يحاول الاتصال بها من أرقام مختلفة، وهو ما تجاهلته، مضيفة أنه لم يعتذر حتى في رسائل البريد الصوتي التي تركها. 

شاهد أكثر من سبعة ملايين شخص انتقامها، حيث قال أحدهم مازحًا: "مطبوعات ملونة ؟؟ لقد أضعت أموالك وهو لا يستحق".
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