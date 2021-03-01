شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو





لذا تكره بعض العرائس رؤية امرأة أخرى ترتدي الأبيض أو تحاول لفت الأنظار بعيدا عن العروس خلال حفل الزفاف.





لكن يبدو أن عروس قررت التضحية بليلة عمرها من أجل صديقتها المقربة، والاتفاق مع عريسها وصديقه قاما بتنظيم عرض زواج للثنائي خلال حفل الزفاف.





في نوفمبر الماضي، عقد زوجان أستراليان قرانهما في حفل فخم، وقد شارك العريس لاحقًا مقطع فيديو على TikTok، لعرض زواج رائع نظمه لصديقه خلال حفل زفافه.





في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، تظهر العروس على وشك القيام برمي باقة الزهور كالمعتاد، لكن بدلًا من ذلك استدارت وسلمتها لصديقتها.





وبمجرد أن تلتفت الصديقة في خجل وسعادة، تتفاجأ بصديقها يجلس على ركبة واحدة ويقدم لها خاتمًا ليعرض عليها الزواج، وهو وافقت عليه الفتاة بسرعة.

يعد حفل الزفاف هو "يوم العمر لكل فتاة"، فتجذب العروس فيه الأنظار وينصب التركيز كله عليها، لتكن محور الاهتمام طوال اليوم.