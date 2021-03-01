بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو





ظهرت المرأة في مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت أثناء مخاضها، مستلقية على السرير في المستشفى وممسكة بالمرآة وبكل ثبات غريب تضع مكياج كامل للوجه.





يُظهر مقطع تمت مشاركته على TikTok محتويات حقيبة المكياج الخاصة بها متناثرة على منضدة سريرها، بينما تعيد وضع البودرة حول عينيها.





في حين أنها تبدو هادئة ومرتاحة،كانت المرأة قد وصلت بالفعل إلى ذروة المخاض، لكنها أرادت أن تبدو مع ذلك في غاية أناقتها.





شاهد المقطع ما يقرب من نصف مليون شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادت النساء بتفانيها من أجل جمالها.





نشرت الأم الجديدة لاحقًا مقاطع فيديو للمتابعين، كشفت أن ابنها ولد في 22 فبراير، ووزنه 6 أرطال 11 أونصة، وبصحة جيدة.





وسرعان ما التقطت أول جلسة تصوير له، حيث أحضرت والدته معدات إضاءة قوية إلى المستشفى للحصول على أفضل اللقطات مع مولودها الجديد.





كتب هذا الشخص: "إنها لا تريد أن تبدو شاحبة في المرة الأولى التي يراها طفلها.. إنني أحترمها".

من المعروف أن لحظات الولادة هي أصعب اللحظات، فلا تستطيع الحامل إلا أن تتعرق وتلهث وأحيانا تصرخ وبشدة من الألم، لكن امرأة وحيدة امتلكت من الثبات الانفعالي ما جعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي.