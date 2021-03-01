3680 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى يؤدون الامتحانات بسيناء اليوم

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسى بشمال سيناء ،بالنسبة للصف الأول الثانوى، صباح اليوم الاثنين والتي يؤديها 3680 طالبا وطالبة بنفس المدارس، بينما ادي 3019 طالب وطالبة امتحانات للصف الثانى الثانوي أمس الأحد.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات تجرى في 29 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة إلكترونيا عن طريق التابلت، وذلك من خلال لجان مراقبة ومؤمنة.. مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي علي التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل دخول لجان الامتحانات .



وأشار حمزه رضوان وكيل الوزارة ، إلى أن الامتحانات تتم على فترتين بنظام يوم ويوم لكل من الصفين الأول والثانى الثانوى العام.. حيث تتم خلال الفترة من السبت 27 فبراير الجاري حتى الاثنين الموافق 8 مارس المقبل، بالنسبة للصف الأول، ومن امس الأحد الموافق 28 فبراير الجاري حتى الخميس الموافق 11 مارس المقبل بالنسبة للصف الثانى.



وقال أنه تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى "وعددهم 3680 طالبا وطالبه"ايام الاثنين أول مارس الجاري لمادتى : اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، الأربعاء 3 مارس المقبل لمادتي: الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، السبت 6 مارس المقبل لمادتي: الفلسفة والمنطق والفيزياء، ويوم الاثنين 8 مارس المقبل لمادتىي التاريخ والكيمياء..





كما تم تحديد جدول الامتحانات بالنسبة للصف الثانى وعددهم 3019 ايام الثلاثاء 2 مارس المقبل لمادتى: الأحياء (علمي) والفلسفة والمنطق (أدبي)، الخميس 4 مارس المقبل لمادتى: اللغة الأجنبية الثانية (عام ) وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، الأحد 7 مارس المقبل لمادتى الفيزياء ( علمى) والتاريخ (أدبي) ، الثلاثاء 9 مارس المقبل لمادتى اللغة الأجنبية الأولى ( عام) والكيمياء (علمي)، ويوم الخميس 11 مارس المقبل لمادتي: التطبيقات الرياضية (علمي) والجغرافيا (أدبي).





وأشار إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفنى والرد على أية استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات .. حيث يضم الفريق عددًا من أخصائيى التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.. حيث تجرى الامتحانات اليوم الاثنين بالنسبة للصف الخامس الابتدائى ، و غدا الثلاثاء القادم للصف السادس الابتدائى، ويوم الأربعاء المقبل للصف الأول الاعدادى، ويوم الخميس القادم للصف الثانى الإعدادى، ويوم الأحد المقبل الموافق 7 مارس المقبل بالنسبة للصف الثالث الإعدادى (الشهادة الاعدادية) ولمدة يوم واحد لكل صف دراسى.

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