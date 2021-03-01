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أخبار العالم

اعلامي لبناني: أمن السعودية هو أمن كل الدول العربية والإسلامية وعلينا توحيد الصفوف

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:44 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أصدرت جمعية قل لا للعنف (اللبنانية) بيان اكدت على ما جاء من مواقف مشرفة بتأييد التام لبيان وزارة الخارجية السعودية ، و جهود حكومة المملكة العربية السعودية الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في ترسيخ الاعتدال والتسامح ونبذ العنف ومكافحة الارهاب .

كما أبدت الجمعية اللبنانية في بيانها رفضها  أي محاولات لاستغلال أي قضية أو التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية.

وبدوره عبر رئيس الجمعية الاعلامي طارق أبوزينب ، عن رفضه استهداف المملكة العربية السعودية و رموزها ، في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجهها المنطقة ، وخاصة بالاستهداف المتكرر من قبل الارهابيين الحوثيين على سيادة المملكة العربية السعودية . 

وشدد الاعلامي اللبناني  على ضرورة  توحيد كلمة الأمتين العربية الإسلامية ورص الصفوف بجانب قيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها المملكة العربية السعودية ، مبينا ان  المملكة تمثل    ٢ مليار مسلم و ان أمن المملكة العربية السعودية هو أمن كل الدول العربية والإسلامية. 

كما استنكر ابوزينب المؤامرات والتقارير المضلله التي تستهدف قيادة المملكة السعودية ، مشيرا ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان آل سعود يمثل كل الشباب العربي والاسلامي . 

وختم الاعلامي ابوزينب قائلا :  نحن كجمعية وناشطين لبنانيين وعرب ندين استهداف السعودية بهجوم باليستي و"مسيّرات" مفخخة من الارهابيين الحوثيين ومن يدعهم ، واستمرار هذه الهجمات دليل جديد على سعي الحوثيين لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
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