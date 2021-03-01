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أخبار العالم

الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 75 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" حتى اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:06 ص
الولايات المتحدة:
الولايات المتحدة: تقديم أكثر من ٧٥ مليون جرعة
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ا ش ا
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد، ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تم تقديمها بالفعل لمواطني وسكان الولايات المتحدة إلى أكثر من ٧٥ مليون جرعة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز الإلكتروني للمراكز، فقد قُدّمت، حتى الساعة السادسة من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، ٧٥ مليون و٢٣٦ ألفا و٣ جرعات من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين، من أصل ٩٦ مليون و٤٠٢ ألف و٤٩٠ جرعة تم توزيعها بالفعل على مقدمي الخدمة حتى اليوم.

وبحسب تلك البيانات، فقد حصل أكثر من ٧٧ر٤٩ مليون شخص على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، من بينهم نحو ٨ر٢٤ مليون شخص حصلوا على الجرعتين كاملتين.

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