أخبار التكنولوجيا.. آبل تستعد لإطلاق آيفون 13..اشترى آيفون 7 بـ 2500 جنيه

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.









لطالما أراد عشاق هاتف آيفون الأشهر فى العالم اقتناء الإصدارات الصغيرة منه، لأن حجمها هو الأكثر ملائمة لحجم أيديهم، و بالطبع مع التصميم المبهر و الأداء السلس، بينما العيب الأبرز فى أسعار منتجات آبل المرتفعة، و مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن.







بالرغم من إطلاف سلسلة هواتف آيفون 12 منذ أشهر قليلة، بدأت التسريبات و التقارير عن النسخة القادمة آيفون 13 مع بداية العام الجاري، حيث اقترب ميعاد الكشف عن نسخة آيفون الجديدة التى تظهر فى شهر سبتمير من كل عام.