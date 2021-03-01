أخبار التكنولوجيا.. آبل تستعد لإطلاق آيفون 13..اشترى آيفون 7 بـ 2500 جنيه

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
بالرغم من إطلاف سلسلة هواتف آيفون 12 منذ أشهر قليلة، بدأت التسريبات و التقارير عن النسخة القادمة آيفون 13 مع بداية العام الجاري، حيث اقترب ميعاد الكشف عن نسخة آيفون الجديدة التى تظهر فى شهر سبتمير من كل عام.
لطالما أراد عشاق هاتف آيفون الأشهر فى العالم اقتناء الإصدارات الصغيرة منه، لأن حجمها هو الأكثر ملائمة لحجم أيديهم، و بالطبع مع التصميم المبهر و الأداء السلس، بينما العيب الأبرز فى أسعار منتجات آبل المرتفعة، و مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن.
رصد هاتف ريلمي القادم Realme GT 5G، ضمن قوائم منصة تقييم الأداء Geekbench، استعداد لإطلاقه بشكل رسمي يوم 4 مارس المقبل، والذي ظهر حوله العديد من التسريبات حوله خلال الأسابيع الماضية.
دشنت شركة فيسبوك Facebook، الميزة التي طال إنتظارها لسنوات، حيث استبدالت عملاقة التواصل الاجتماعي لواجهة البيضاء الساطعة على تطبيق الهاتف وموقع الويب بخلفية سوداء، والمعروفة باسم الوضع الداكن أو Dark Mode، والتي يجدها بعض المستخدمين أن تسهل عملية القراءة عبر المنصة، وتقليل إجهاد العين واستهلاك طاقة البطارية.
كشفت شركة ريدمي Redmi، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي Xiaomi، هواتفها الرائدة لعام 2021، والتي تم إطلاقها في الأسواق الصينية تحت عنوان Redmi K40 و K40 Pro و K40 Pro+.
تواصل الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، جهودها لمنافسة تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، من خلال استهداف مغنيي الراب من الشباب.
تعمل شركة تويتر Twitter، على تطوير أداة جديدة تسمح لمستخدمي منصاتها بحظر وكتم الحسابات المسيئة تلقائيا، وهي من أحدث ميزات الأمان التي يوفرها موقع التدوينات العالمي لمستخدميه.