أخبار الرياضة.. الزمالك يكشف تطورات التجديد مع فرجاني ساسي.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:03 ص
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:
كشف حسين السيد، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، تطورات جلسات التوقيع مع التونسي فرجاني ساسي.
انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.
تحدثت سوزان قنديل مشجعة نادي الزمالك، عن كواليس عرضها مبلغ بيع قرطها من أجل المساهمة في تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي.
تقام اليوم الاثنين، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري المصري.
فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.