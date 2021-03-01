ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طقس الاثنين.. دافئ على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:01 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد  والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الاثنبن، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ يسود اليوم طقس دافئا على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد، وأن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة .

وستكون درجات الحرارة على النحو التالي:


القاهرة الصغرى 12 والعظمى  23

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
 
شبين الكوم  الصغرى 12 والعظمى 23
 
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22
  
بلطيم الصغرى 13 العظمى 22
  
السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
 
سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
 
بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
 
دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
 
الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
 
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
 
السويس الصغرى 12 والعظمى 23
 
العريش الصغرى 10 والعظمى 20
 
رفح الصغرى 10 والعظمى 20


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5-1-2021 بالقاهرة والمحافظات ..فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7-1-2021 بالقاهرة والمحافظات

طقس الأربعاء.. رياح نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة والعظمي بالقاهرة 25

طقس الجمعة.. معتدل على القاهرة والعظمى 19.. فيديو

طقس الجمعة.. مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 17 درجة

ترشيحاتنا

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

بتخفيض ضخم.. اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2500 جنيه فقط

ضبط شخص وفتاة بعد انتشار فيديو يتناولان فيه المخدرات ويمارسان الأعمال المنافية للآداب

حدث ليلا.. انخفاض جديد في أعداد كورونا بمصر.. الموت يفجع أسرة عزت أبو عوف.. تطورات التجديد مع فرجاني ساسي

بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي

نتنياهو: إيران المسئولة عن انفجار السفينة الإسرائيلية في الخليج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو