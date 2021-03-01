طقس الاثنين.. دافئ على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي و الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الاثنبن، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ يسود اليوم طقس دافئا على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب الصعيد، وأن هناك شبورة مائية على الطرق السريعة .





وستكون درجات الحرارة على النحو التالي:







القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

مطروح الصغرى 12 والعظمى 19 شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 23 طنطا الصغرى 12 والعظمى 22 دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22 بلطيم الصغرى 13 العظمى 22 السلوم الصغرى 09 والعظمى 19 سيوة الصغرى 11 والعظمى 23 بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21 دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23 الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23 السويس الصغرى 12 والعظمى 23 العريش الصغرى 10 والعظمى 20 رفح الصغرى 10 والعظمى 20





