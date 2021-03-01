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أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:29 ص
الدولار
الدولار
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الاثنين 1- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.16 جنيه للبيع و18.85 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.06 جنيه للبيع و21.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.10جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.00 جنيه للبيع 48.86 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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