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رشا مجدي تنعى الفنان يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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ريهام فيكتور

نعت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، على فضائية صدى البلد ،  الفنان يوسف شعبان الذي توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ89 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر أن الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد فى ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

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