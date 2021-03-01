رشا مجدي تنعى الفنان يوسف شعبان

نعت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد ، على فضائية صدى البلد ، الفنان يوسف شعبان الذي توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ89 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.