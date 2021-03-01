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الأوبرا تعلن موعد إغلاق التسجيل فى جائزة المبدع الصغير

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:44 ص
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
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شيرين عادل

قال الدكتور مجدى صابر ، رئيس دار الأوبرا المصرية ،  إن جائزة المبدع الصغير شيء عظيم للغاية وفخر للمصريين والذى يؤكد رعاية الدولة للنشء والشباب بشكل عام. 

وأضاف"صابر" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر اكسترا نيوز ،  أن التسجيل لجائزة المبدع الصغير مفتوح شهرا كاملا وينتهى فى 25 مارس الجاري من خلال الموقع الرسمى للوزارة. 

وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته بهذه الجائزة والمشروع مشيرا إلى أن المجموعة التى قامت بإعداد الجائزة استغرق 6 أشهر مناقشات بشأن شروط الحصول على الجائزة والأعداد التى تتقدم.

 وأكد أن جائزة المبدع الصغير لا تتوقف على تقديم الجائزة فحسب بل مع رعاية المبدع ومواهبه فى كافة المجالات.

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