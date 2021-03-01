الزراعة: مصر نجحت في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة رغم أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري، إنه رغم أزمة كورونا والقيود على التجارة الدولية، فإن مصر نجحت فى زيادة فى الصادرات الزراعية.





وأضاف العطار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وآية جمال الدين، أن هناك مليون طن من صادرات مصر الزراعية خلال شهرين بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.





ولفت إلى أن مصر تمكنت فى فتح أكثر من سوق دولى خلال الفترة الماضية منها اليابان للموالح، الصين والأرجنتين و دول كثيرة.





وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية متواجدة فى الدول الخارجية.



