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تمارين رياضية من صباح البلد لتقوية عضلات الأرجل .. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:01 ص
تمارين رياضية لأرجلنا
تمارين رياضية لأرجلنا
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ريهام فيكتور
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية لأرجلنا ، وتساعد هذه التمارين على تقوية عضلات الأرجل الأمامية تحديدًا.

وأضافت أنه يصنفها الكثيرون كواحدة من أفضل التمارين المستخدمة لدعم الأرجل، كما أنّ له فوائد أخرى تتمثل في زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة إلى الجسم بالكامل.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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