إعلان صباحي مهم لمنظمة الصحة العالمية

كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد سكان العالم الذين لديهم مناعة من فيروس كورونا ، وفق ما أعلنت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية ، بحسب صحف دولية.









قالت سوميا: إن أقل من 10٪ من سكان العالم طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا ، وأن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية.





وذكرت سوميا أن منظمة الصحة العالمية تتابع الدراسات التي تحلل بؤر العدوى في بعض مدن العالم.





وأشارت سوميا إلى نقطة هامة ربما تكون الشئ الأهم في تصريحاتها، هي بأن نتائج البحث تظهر في بعض الأحيان أن نصف سكان مدينة ما على الأقل لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا، في تطور كبير واعلان كاشف، إلا إنها رغم ذلك رفضت كممثلة لمنظمة الصحة العالمية اعتبار ذلك يحقق مناعة القطيع أو يقترب منها.





وقالت سوميا :"منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الدراسات الوبائية ، وفي آخر إحصاء، كان يوجد منها حوالي 500، و وإذا نظرنا إليها يتضح لنا أن أقل من 10٪ من سكان العالم لديهم أجسام مضادة لهذا الفيروس"، وهو ما يعني وفق كلامها إن انتشار الأجسام المضادة في مكان أو مدينة لايعني تعميمة على بقية مدن العالم ، فالمناعة كاملة لم تتجاوز ال10 بعد.





أوضحت أن "بؤرا وجدت بلا شك في أماكن مثل المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، تعرض فيها بين 50 إلى 60٪ من السكان لتأثير الفيروس ولديهم أجسام مضادة، ومع ذلك، هذا لا يعني أن مدينة أو مقاطعة بأكملها أو ولاية أو دولة حققت مناعة القطيع".





ولفتت إلى أنه حين يغادر الأشخاص الذين ليس لديهم أجسام مضادة مثل هذه المنطقة السكانية، فإنهم يبقون عرضة للإصابة، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق مناعة القطيع على نطاق عالمي تتأتى من خلال التطعيم.





وقبل أيام أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX ، الذي يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة، مجددًا بذلك التحذير من إنه لانجاة من كورونا لدول دون الأخرى.

وقال تيدروس: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد كوفاكس، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".

واتهم جيبريسوس دولًا بعدم احترام المبادرة الهادفة إلى توزيع اللقاحات في العالم بإنصاف، إلا إنه لم يسميها، مؤكدًا على إن توفير اللقاحات للجميع وبكميات كبيرة في وقتٍ واحد، هي الطريقة الأفضل لحماية الناس من الوباء القاتل.







