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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها للحوار مع اليابان في أي وقت

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم الاثنين أن بلاده جاهزة للحوار مع اليابان في أي وقت، من أجل تعاون أقوى وبشكل منفصل عن النزاع التاريخي المطول بينهما. مشددا على أن التعاون بين الجانبين سيساهم في تقوية العلاقات الثلاثية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الانباء الكورية / يونهاب / عن الرئيس الكوري قوله خلال الخطاب الذي القاه اليوم في ذكرى حركة الأول من مارس الاستقلالية ، إن الحكومة الكورية جاهزة للجلوس مع الحكومة اليابانية في أي وقت للحوار ، وإنه على ثقة من أنه إذا تعاوننا مع التحلي بروح محاولة فهم بعضنا البعض، سنتمكن بحكمة من حل قضايا الماضي.

ودعا سول وطوكيو إلى الفصل بين النزاع التاريخي ومجهودات إرساء العلاقات الموجهة للمستقبل، خاصة فيما يتعلق بالتحضير لعصر ما بعد الكورونا..متعهدا بمواصلة الجهود لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وإرساء السلام الدائم.

وأكد مجددا على ثلاثة مبادئ أساسية في العلاقات بين الكوريتين وهي عدم التسامح مع الحرب مطلقا، وضمان الأمن المتبادل، والازدهار المشترك. معربا عن أمله في أن تبدأ كوريا الشمالية التعاون مع غيرها من الدول بالمشاركة في "مبادرة تعاون شمال شرق آسيا للصحة العامة والتحكم في الأمراض المعدية" التي انضمت إليها الولايات المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا.

وقال الرئيس مون إن كوريا الجنوبية ستتعاون من أجل إنجاح الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، المخطط انعقادها في وقت لاحق من العام، حيث أن هذا الحدث قد يمثل فرصة الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة واليابان.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، طالب الرئيس الكوري المواطنين بما يشمل العاملين في المجال الطبي بإظهار التضحية والوحدة الوطنية، كما فعلوا أثناء حركة الأول من مارس الاستقلالية.
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