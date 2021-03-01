لبنان.. الحريري يستعد لجولة خارجية جديدة وسط أزمة تشكيل الحكومة

لا تزال مسألة تشكيل الحكومة في لبنان، معقدة وغير وارد حدوثها قريبًا تراوح مكانها، بعدما لم يبد المعنيون أي استعداد لتبادل التنازلات حتى الآن لحل الأزمة.





وقالت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن هناك أنباء عن استعداد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لرحلة جديدة إلى الخارج تشمل موسكو وبرلين وربما لندن.





وأضافت المصادر أنه إذا صح ذلك فهذا يعني أن ولادة الحكومة غير واردة قريبًا، بل هي مرشحة إلى مزيد من التأخير المكلف.





واعتبرت المصادر أنه كان يجب على الحريري الإسراع في تشكيل الحكومة قبل ضغوطات الإدارة الأمريكية الجديدة في المنطقة.