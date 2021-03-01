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أخبار العالم

تصعيد جديد.. إيران تضع شرطا لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:11 ص
إيران تضع شرطا لتزويد
إيران تضع شرطا لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها لن تزود الوكالة الدولية بأي معلومات حتى يرفع الحظر عن طهران.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، أنه لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر المفروض على ايران.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي قد هدد بأنه إذا صدر قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسترد ردا مناسبا.

على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ، صرح صالحي: اذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران بشأن تعليق البروتوكول الإضافي، فسيكون رد فعل إيران مناسبًا، وقد تم إرسال خطاب بهذا الصدد.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية،إلى ملحق بيان اتفاق المنظمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وفقا لقانون المبادرة  الاستراتيجية لرفع الحظر، وقال: الملحق بهذا البيان سري، ولا توجد شروط خاصة بهذا الشأن، ووفقًا للمعلومات التفصيلية حول قائمة المنشآت وكاميرات المراقبة المذكورة في هذا الملحق، ولاعتبارات أمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسية، سيكون هذا الملحق سريًا.
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