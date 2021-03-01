تصعيد جديد.. إيران تضع شرطا لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها لن تزود الوكالة الدولية بأي معلومات حتى يرفع الحظر عن طهران.





ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، أنه لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر المفروض على ايران.





وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي قد هدد بأنه إذا صدر قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسترد ردا مناسبا.





على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ، صرح صالحي: اذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران بشأن تعليق البروتوكول الإضافي، فسيكون رد فعل إيران مناسبًا، وقد تم إرسال خطاب بهذا الصدد.



