طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في هذه المحافظات .. الآن

صعد منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي إلى لجانهم الامتحانية ، في محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح ، حيث تقرر لهم أن يدخلوا على منصة الامتحان ، من الساعة التاسعة صباحا لـ 10:15 صباحا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ‏والتعليم الفني، عن تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والسيستم الخاص بها.





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن غرف عمليات المديريات التعليمية تكون برئاسة مدير المديرية التعليمية، وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء والموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الامتحان، ‏على أن تقوم هذه الغرف بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.





‏كما أكدت وزارة التربية والتعليم على تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان.



