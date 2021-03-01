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أخبار البلد

الصحة: استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان حتى 3 مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تستهدف الأطفال من عمر يوم لـ5 أيام، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أنّ الحملة تعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحملة تستمر على مدار 4 أيام وحتى 3 مارس الجاري بالمجان، للأطفال المصريين وغير المصريين، لافتة إلى نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم SABIN أحادي التكافؤ ضد مرض شلل الأطفال، رغم التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات.

وأوضحت الوزارة، أنّه من المقرر تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين من التطعيم الأحادي التكافؤ من خلال حملتين يفصل بينهما شهر، لتعزيز مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وطالبت الوزارة المواطنين، بتطعيم أبنائهم مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة أنّ الحملة مستمرة على مستوى  الجمهورية في الشوارع والميادين والمساجد وبجوار الكنائس ووحدات الصحة والنوادي للوصول للمستهدف من الأطفال من خلال فرق طبية يصل عددها لأكثر من 90 ألف شخص، ومشاركة 2000 سيارة إسعاف و 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة لأول مرة تجوب مصر خاصة في المناطق النائية والنجوع والقرى. 
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