الصحة: استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان حتى 3 مارس

أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تستهدف الأطفال من عمر يوم لـ5 أيام، للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وأوضحت الوزارة أنّ الحملة تعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.





وأشارت الوزارة إلى أنّ الحملة تستمر على مدار 4 أيام وحتى 3 مارس الجاري بالمجان، للأطفال المصريين وغير المصريين، لافتة إلى نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم SABIN أحادي التكافؤ ضد مرض شلل الأطفال، رغم التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات.





وأوضحت الوزارة، أنّه من المقرر تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين من التطعيم الأحادي التكافؤ من خلال حملتين يفصل بينهما شهر، لتعزيز مناعة الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وطالبت الوزارة المواطنين، بتطعيم أبنائهم مع اتباع الإجراءات الاحترازية.



