زوجها كتب فيها أشعارًا.. قصة حب أحلام الجريتلي والدكتور شيرين محمد





ويتناول البعض معلومات مغلوطة حول تاريخ ميلادها الحقيقي، حيث يوثق ويكيبيديا، تاريخ ميلادها في الأول هو 20 من شهر فبراير عام 1948، والثاني نفس اليوم والشهر أيضًا ولكن عام 1951، إلا أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو المذكور مسبقًا.





وفي لقاء سابق متلفز لها، عبرت أحلام الجريتلي، عن حبها الكبير لزوجها الدكتور شيرين محمد حسين، واصفة إياه بأنه «واحة الأمان»، مشيرة إلى أن ارتباطهم قبل الزواج كان لمدة أشهر قليلة، مُشيرة إلى أنه كان يكتب لها أشعارا من بداية الزواج وباستمرار، وعبر الزوج عن حبه لها، قائلا: «مافيش لا قبلك ولا بعدك».





وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.

غيب الموت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، ليلة أمس الأحد عن عمر يناهز 73 عامًا،حيث ولدت في 21 فبراير عام 1948، ورحلت عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة.