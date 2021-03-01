ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجها كتب فيها أشعارًا.. قصة حب أحلام الجريتلي والدكتور شيرين محمد

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:29 ص
أحلام الجريتلي
أحلام الجريتلي
Advertisements
سعيد فراج
غيب الموت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، ليلة أمس الأحد عن عمر يناهز 73 عامًا،حيث ولدت في 21 فبراير عام 1948، ورحلت عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة. 

ويتناول البعض معلومات مغلوطة حول تاريخ ميلادها الحقيقي، حيث يوثق ويكيبيديا، تاريخ ميلادها في الأول هو 20 من شهر فبراير عام 1948، والثاني نفس اليوم والشهر أيضًا ولكن عام 1951، إلا أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو المذكور مسبقًا. 

وفي لقاء سابق متلفز لها، عبرت أحلام الجريتلي، عن حبها الكبير لزوجها الدكتور شيرين محمد حسين، واصفة إياه بأنه «واحة الأمان»، مشيرة إلى أن ارتباطهم قبل الزواج كان لمدة أشهر قليلة، مُشيرة إلى أنه كان يكتب لها أشعارا من بداية الزواج وباستمرار، وعبر الزوج عن حبه لها، قائلا: «مافيش لا قبلك ولا بعدك».

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: "حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة أحلام الجريتلي .. تعرف على آخر أدوارها في الدراما التلفزيونية

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن أحلام الجريتلي

«ورطة» في مسلسل أحمد السقا بسبب وفاة أحلام الجريتلي

نسل الأغراب .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

إعلان موعد ومكان جنازة أحلام الجريتلي

ضيفة عزيزة في كل بيت .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي بكلمات مؤثرة.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

عالج أبناء الفنانين .. فتوح أحمد يروى مواقف إنسانية للراحل يوسف شعبان

حلفت ألا أفعل شيئا ثم فعلته.. ما الحكم؟ .. الإفتاء تجيب

إعلان صباحي مهم لمنظمة الصحة العالمية

نشرة الفن .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي .. و رامي يوسف يخسر جولدن جلوب

بالأسماء.. إصابة 15 عاملة بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو