التعليم تلزم طلاب أولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور بكل جلسة امتحانية

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم إلزام طلاب اولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.
وأوضح المصدر ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتابع الوضع لحظة بلحظة منذ بدء دخول الطلاب على منصة الامتحان ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعلم جيدا الطالب الذي دخل على المنصة بنجاح من الطالب الذي تعثر بسبب عطل خارج عن ارادته ، من الطالب الذي لم يحاول الدخول على منصة الامتحان من الاساس.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أمس السبت.
وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.
وصعد منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي إلى لجانهم الامتحانية ، في محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح ، حيث تقرر لهم أن يدخلوا على منصة الامتحان ، من الساعة التاسعة صباحا لـ 10:15 صباحا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والسيستم الخاص بها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن غرف عمليات المديريات التعليمية تكون برئاسة مدير المديرية التعليمية، وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء والموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الامتحان، على أن تقوم هذه الغرف بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم على تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان.