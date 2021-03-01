التعليم تلزم طلاب أولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور بكل جلسة امتحانية

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم إلزام طلاب اولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : ‏يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأوضح المصدر ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تتابع الوضع لحظة بلحظة منذ بدء دخول الطلاب على منصة الامتحان ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعلم جيدا الطالب الذي دخل على المنصة بنجاح من الطالب الذي تعثر بسبب عطل خارج عن ارادته ، من الطالب الذي لم يحاول الدخول على منصة الامتحان من الاساس.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أمس السبت.





وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.



