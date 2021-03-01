سيدة تطلب من زوجها طلبا غريبا بعد علمها بخبر حملها





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن شابا يبلغ من العمر 21 عاما، أرسل إلى والدته رسالة يخبرها عن طريقة تنظيف الملابس، فسألته والدته عن السبب فهو لم يغسل ملابسه من قبل على الإطلاق.





قالت السيدة إنها فوجئت أن ابنها يسألها عن بعض الاسئلة الغريبة، و حينما سألته عن السبب الذي دفعه للإستفسار عن تلك الأمور، في البداية تهرب و لكن بعد إصرارها لمعرفة السبب أخبرها .





قال الشاب إن زوجته منذ أن علمت خبر حملها تطلب منه أن يقوم بكل الاعمال المنزلية بجانب عمله، و حينما سألته والدته عن السبب قال إن زوجته تخشى على الجنين أن يصب بالأذى من تلك الاعمال التي أصبحت تراها شاقة .

تحظى السيدات بالرعاية و الاهتمام في حياتهن فور علم أزواجهن و أسرهن بخبر حملهن، إلا أن بعض السيدات تستغل الفرصة و تطلب من زوجها أن يقوم بمساعدتها في أعمال المنزل بسبب شعورها بالتعب والألم .