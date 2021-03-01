ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تطلب من زوجها طلبا غريبا بعد علمها بخبر حملها

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تحظى السيدات بالرعاية و الاهتمام في حياتهن فور علم أزواجهن و أسرهن بخبر حملهن، إلا أن بعض السيدات تستغل الفرصة و تطلب من زوجها أن يقوم بمساعدتها في أعمال المنزل بسبب شعورها بالتعب والألم . 

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن شابا يبلغ من العمر 21 عاما، أرسل إلى والدته رسالة يخبرها عن طريقة تنظيف الملابس، فسألته والدته عن السبب فهو لم يغسل ملابسه من قبل على الإطلاق. 

قالت السيدة إنها فوجئت أن ابنها يسألها عن بعض الاسئلة الغريبة، و حينما سألته عن السبب الذي دفعه للإستفسار عن تلك الأمور، في البداية تهرب و لكن بعد إصرارها لمعرفة السبب أخبرها . 

قال الشاب إن زوجته منذ أن علمت خبر حملها تطلب منه أن يقوم بكل الاعمال المنزلية بجانب عمله، و حينما سألته والدته عن السبب قال إن زوجته تخشى على الجنين أن يصب بالأذى من تلك الاعمال التي أصبحت تراها شاقة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خانها مع صديقتها.. سيدة تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج

فيديو جراف.. فتاة تنجب طفلها الأول بعد علمها بخبر حملها صدفة

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

أصيبت بإنسداد في القصبة الهوائية.. سيدة تكتشف أنها حامل بالصدفة.. شاهد

بيفسحها كل يوم .. سيدة تطلب الطلاق بسبب قطة.. تفاصيل

بسبب اسم المولود.. سيدة تطلب الطلاق بعد حملها بخمسة أشهر

ترشيحاتنا

مدبولي: إرجاء نفاذ قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري.. يتصدر نشرة صباح البلد

التعليم تلزم طلاب أولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور بكل جلسة امتحانية

أول تعليق من أحمد كشري بعد تعيينه مدربا لفريق الإنتاج الحربي

الصحة السعودية تعلن خبرا سارا بشأن مراكز لقاح كورونا في بعض المدن

سعر التذكرة 130 دولارا.. خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق

بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب

بكل ثبات انفعالي.. شاهد امرأة تضع ميك اب كامل في ذروة ولادتها| فيديو

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو