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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من إيران لـ أمريكا وأوروبا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:34 ص
تحذير شديد اللهجة
تحذير شديد اللهجة من إيران لـ أمريكا وأوروبا
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دعاء أبوهشيمة
حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أمريكا وأوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال ظريف، اليوم الاثنين على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي، إن "متابعة قرار ضد ايران في مجلس الحكام سيؤدي الى ارتباك الأوضاع الحالية".

وأضاف: "قدمنا شرحا لازما لأعضاء مجلس الحكام حول الظروف الحالية ونأمل ان نشهد تصرفا منطقيا واذا لم نشهد ذلك فلدينا آليات".

وأشار ظريف إلى المساعي الرامية لإصدار قرار ضد ايران في مجلس الحكام، محذرا من أن أوروبا بدأت تحركا خاطئا في مجلس الحكام بدعم من امريكا و"نعتقد ان هذا التحرك سيؤدي الى الفوضى وارتباك الأوضاع الحالية".

وتاتی تصریحات ظريف هذه بينما افادت وسائل الاعلام الغربية ان امريكا تعمل على اصدار قرار ضد ايران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي قد هدد بأنه إذا صدر قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسترد ردا مناسبا.

على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ، صرح صالحي: اذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد إيران بشأن تعليق البروتوكول الإضافي، فسيكون رد فعل إيران مناسبًا، وقد تم إرسال خطاب بهذا الصدد.

واوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية، ملحق بيان اتفاق المنظمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وفقا لقانون المبادرة  الاستراتيجية لرفع الحظر، وقال: الملحق بهذا البيان سري، ولا توجد شروط خاصة بهذا الشأن، ووفقًا للمعلومات التفصيلية حول قائمة المنشآت وكاميرات المراقبة المذكورة في هذا الملحق، ولاعتبارات أمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسية، سيكون هذا الملحق سريًا.
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