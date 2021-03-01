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رياضة

ريال مدريد يستضيف سوسيداد في الليجا.. الليلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:21 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره ريال سوسيداد، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة، خلف برشلونة الوصيف بنقطة، وأتلتيكو المتصدر بـ 6 نقاط.

ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاقتناص المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

وقال زيدان عن المباراة: "نعرف مدى صعوبة المباراة، الريال فريق يقدم أداءً جيدًا جدًا، يجيد اللعب، ولكن يتعيّن علينا نحن معرفة ما الذي يجب فعله واقتراحه على أرض الملعب. علينا مواصلة تحسين الأمور لاسيما اننا نلعب على أرضنا ونريد مواصلة الفوز بالنقاط".

وتابع: "فريقنا وهذا النادي ينموان أكثر كلمات كانت الصعوبات والتحديات أكبر، ولطالما كان الوضع هكذا. نواجه صعوبات في الموسم، ولكن هناك أيضًا أشياء جيدة وعلينا مواصلة ما قدمناه في المباريات الأخيرة. لا يزال هناك الكثير من المباريات ولم نفز بأي شيء بعد".

وأضاف: "لكلٍ رأيه والدوري مفتوح للجميع وبإمكان أي فريق الفوز باللقب. الفريق في المقدمة لديه الأفضلية لكن علينا التفكير في انه ما يزال هناك 42 نقطة متبقية وسنواصل العمل والنضال وتقديم كرة قدم جيدة وسنحاول الفوز بالمباريات وإحراز أكبر عدد ممكن من النقاط".

وعن عودة اللاعبين قال: "إنهم متاحون لأنهم تدربوا بشكل طبيعي. أنا سعيد لأنني بدأت أستعيد اللاعبين وما يتمناه أي مدرب هو جاهزية لاعبيه".

قائمة لاعبي ريال مدريد للمباراة:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي
خط الدفاع: فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، وشوست
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، وأريباس
خط الهجوم: أسينسيو، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو، هوجو دورو، وماريانو.
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