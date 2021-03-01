وداعا أطيب قلب وأحن أم.. أحمد زاهر ينعى أحلام الجريتلي

نعى الفنان أحمد زاهر، الفنانة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 70 عاما .





‬‏‪ونشر زاهر عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحلة وعلق عليها قائلا: "‏‪ وداعا ماما احلام الجريتلي ربنا يرحمك و يحسن اليكي في جنة الخلد بإذن الله وداعا اطيب قلب و احن ام غنا لله و إنا إليه راجعون ارجو قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور لها بإذن الله"





وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.





وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".





أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".