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أخبار العالم

الأردن.. فتاة تحطم زجاج نحو 15 مركبة وتصرخ بشكل هستيري

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:35 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

أقدمت فتاة أردنية في العشرين من العمر، على تحطيم وتكسير زجاج عدد من المركبات في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد بشمال البلاد.
وبحسب وسائل إعلان محلية فإن الفتاة حطمت زجاج نحو 15 مركبة بالحجارة، وهي تصرخ بشكل هستيري، وبالرغم من محاولتهم منعها، إلا أنها استمرت بتحطيم الزجاج بشكل عشوائي، حتى وصول رجال الأمن العام والقبض عليها.
ونقل الموقع عن مصدر أمني تأكيده أن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة بعد تحطيمها زجاج عدد من المركبات، في حين قدم عدد من مالكي المركبات شكوى رسمية بحقها، وسيتم توديعها الاثنين إلى القضاء.

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