ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد محسن منصور.. أصدقاء زوجته حذروها منه

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:06 ص
محسن منصور
محسن منصور
Advertisements
سعيد فراج
يحل اليوم الاثنين 1 مارس، عيد ميلاد الفنان محسن منصور، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1973، وبدأ مسيرته الفنية على خشبة مسرح الجامعة فى عام 1989، ثم شارك فى مسرحية «المزاد»، ومن ثم بدأ محسن منصور مشواره الفني والتنقل بين الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وشارك محسن منصور، في أكثر من 40 عملا مختلفا، وغالبا ما عرف بأدوار الشر فهو يتقنها ببراعة واحتراف، ومن أبرز أعماله الدرامية  مسلسل ابن حلال، كأنه امبارح، ابن حلال، رسايل، وأبرز أعماله السينمائية فيلم حسن ومرقص، قلب الأسد،  واحد من الناس، خارج على القانون

وعندما تقدم محسن منصور لطلب يد زوجته حذروها أصدقاؤها بسبب أدواره و ملامحه الشريرة ولكنها كانت تعلم بطيبته.

أهم أدوار محسن منصور، كانت في «مسلسل الأدهم» مع أحمد عز، وفيلم «خلاويص»، و«جدو نحنوح»، «عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة»، «أبو عماد»، «عنترة ابن ابن ابن شداد» مع النجم محمد هنيدي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مها أحمد في زي سانتا كلوز خلال الاحتفال بالعام الجديد

كريم فهمي يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده ... شاهد

أكرم حسنى يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد

في ذكرى ميلاد فؤاد أحمد.. أحد مظاليم الفن فقد بصره بسبب موهبته

في ذكرى ميلاده.. تفاصيل عن حياة محمد شرف

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من إيران لـ أمريكا وأوروبا

التعليم تلزم طلاب أولى ثانوي بالتوقيع في كشوف الحضور بكل جلسة امتحانية

نشرة الفن .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي .. و رامي يوسف يخسر جولدن جلوب

الله يرحمها.. درة تنعي الفنانة أحلام الجريتلي

سعر التذكرة 130 دولارا.. خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق

موسيماني يعلق على فوز الأهلي الصعب أمام طلائع الجيش

Advertisements

الذهب ينهار.. خسائر فادحة بالمعدن الأصفر ومفاجأة في أسعار اليوم 1-3-2021

إلغاء رسوم نقابة المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.. تطورات الشهر العقاري

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وبرودة شديدة.. والحرارة 9 درجات بالصعيد

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة الآن

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

بتخفيض ضخم.. اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2500 جنيه فقط

التعليم تعلن خبرا عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لحل أزمة ضعف الشبكات في بعض المناطق

3 أنواع أبليكيشن.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل

هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا

بالصورة .. طالبة تنتهي من حل امتحان انجليزية اولى ثانوي كاملا في دقيقة و 44 ثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبول الحرب تضرب من جديد بعد اتهامات نتنياهو لإيران

تبدأ من 118 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات هاتشباك 2021 في مصر.. صور

بفستان ساحر وملفت.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل جولدن جلوب