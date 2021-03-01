بإطلالة جذابة.. هدى المفتي تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة هدى المفتى ، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت هدى المفتي، في الصورة بإطلالة جذابة مما آثار إعجاب متابعيها.





وشاركت هدى المفتى فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.





مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎



