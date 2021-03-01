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تعرف على فعاليات مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية خلال شهر مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية برنامجًا فنيًا متنوعًا خلال شهر مارس 2021.

يبدأ البرنامج اليوم الاثنين الأول من الشهر بلقاء مع العرض المسرحي "البؤساء" من تأليف: فيكتور هوجو، وإخراج إيهاب يونس. يبدأ العرض في تمام السابعة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.  ويقام العرض المسرحي مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 17 مارس في تمام السابعة مساءً.

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ويأتي موعد "الموسيقى في السينما" يوم الأحد الموافق 7 مارس ولقاء عبر الإنترنت في السابعة مساء مع المخرج محمد صقر حول دور الموسيقى في شريط الصوت؛ وسيتم استعراض أعمال للمخرجين: "يوسف شاهين"، و"ثيو أنجلوبولس" وللموسيقيين:"ريوشي سكاموتو"، و"إليني كارايندرو". ويمكن حضور اللقاء من خلال صفحة برنامج "سينما الأحد" على موقع فيس بوك.


كما يُقدِّم مركز الفنون يوم السبت الموافق 13 مارس أمسية مع الموسيقى الرومانتيكية تقدمها أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وصوليست سوبرانو أميرة سليم، وذلك في تمام السابعة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

وتناقش سينما الأحد يوم 14 مارس كتاب "قراءة الحداثة المصريّة في مومياء شادي عبد السلام" في لقاء عبر الإنترنت في السابعة مساء مع الكاتب يوسف رخا لمناقشة كتابه حول علاقته بفيلم المومياء. يُذكر أن الكتاب صدر مؤخرًا عن دار نشر "بالجريف" في لندن، ويأتي اللقاء في إطار الذكرى السنوية لميلاد المخرج المصري الكبير شادي عبد السلام.

وينظم مركز الفنون يوم السبت الموافق 20 مارس حفل موسيقي لفريق "أندروميدا"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بالقاعة الكبرى.
وتختتم فعاليات الشهر يوم الخميس 25 مارس في السابعة مساء بحفل موسيقي "حجرة أوركسترا"، تقدمه أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية تحت الإشراف الفني لشادي عبد السلام، وذلك على مسرح القاعة الكبرى، بمركز مؤتمرات المكتبة
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