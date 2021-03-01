جامعة بدر تعلن قبول الراغبين للالتحاق فى كلية اللغات والترجمة.. تعرف على الأقسام المتاحة

أعلن الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة فى مدينة بدر، أنه تقرر فتح باب القبول لمن فاتتهم فرصة الإلتحاق فى "كلية اللغات والترجمة" بالجامعة؛ للحصول على درجة "ليسانس الألسن".. مشيرًا إلى أن الفرصة المتاحة حاليًا بقسم "اللغة الإنجليزية" فقط، وتتوافر فرص التقديم للقبول للطلاب الراغبين فى الإلتحاق بالقسم اعتبارًا من الفصل الدراسى الثانى، والذى يبدأ فى "مارس" الجارى للعام الدراسى (2020 - 2021).





فى ذات السياق، أكد الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر فى القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن خريجى "قسم اللغة الإنجليزية" فى "جامعة بدر"، يحصلون على ميزات تنافسية عالية فى سوق العمل؛ نظرًا لما يتميز به القسم من وجود أساتذة متخصصين فى جميع أفرع "الأدب، اللغويات، الترجمة الشفهية، والتحريرية".. كاشفًا أن المقررات التى يتم تدريسها تواكب أحدث الإتجاهات العالمية وتؤهل الخريج للمنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا داخل الجامعة نفسها، أو فى أية كلية ألسن أو آداب داخل مصر وخارجها.





كشف الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، أن أخر موعد لتقديم الطلبات فى مقر الجامعة هو (18) "مارس" الجارى؛ ويكفى أن يكون المتقدم حاصلًا على "الثانوية العامة" بمجموع لا يقل عن 60% بالمائة مع إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية على دفعتين.. مضيفًا أن الكلية تضمن (8) أقسام وهى: "اللغة الإنجليزية، اللغة الإيطالية، اللغة الصينية، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية، اللغة الروسية، اللغة التركية، اللغة الفرنسية".



