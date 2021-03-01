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محافظات

تضامن دمياط تحقق في اعتداء على طفل بـ دار أيتام

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
تجرى مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط ،التحقيق في واقعه الاعتداء على طفل بمؤسسة البنين لايتام بفارسكور من قبل طفل اخر معه في الدار.

وصرح حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط ، انه فور ورود البلاغ قام باستدعاء مجلس إدارة جمعية تربية البنين بفارسكور، الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة لاجتماع عاجل بمقر المؤسسة لبحث تكليف فريق التدخل السريع بالمديرية ومدير إدارة فارسكور الإجتماعية بالنزول حالًا والتحقيق في الواقعة  . 

وأشار عبدالغفار الى انه  تقرر إحالة مدير الدار والمشرفين المسئولين للتحقيق العاجل،و تكليف لجنة حماية الطفل الفرعية بمتابعة التحقيقات والعرض، تكليف ادارة الأسرة والطفولة بالمتابعة والعرض . 

وأوضح ان هناك متابعة فورية من الجهات سالفة البيان لحين إنتهاء التحقيقات، وأن تضامن دمياط ستراعى ما يحقق المصلحة الفضلى لأبنائها بمؤسسة الايتام.


كان قد تقدم ،أمس، حمدي السعيد وهدان المحامي ، ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوي النائب العام نيابة عن السيدة مني ربيع مراد ،ضد مدير جمعية مؤسسة تربية البنين بفارسكور لقيامه بالتعدى بالضرب على أحد الأطفال الأيتام بالمؤسسة .

جاء هذا البلاغ بعد تداول علي مواقع السوشيال ميديا، فيديو خاص بالطفل جمال السيد جودة و هو طفل يتيم يعيش بين جنبات دار الايتام التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بدمياط ، حيث قام المذكورون في الفيديو بضرب الولد واهانته، وتكرر ذلك مرات عدة قبل ذلك دون اي تدخل من المسؤولين عن الدار حتي هرب الطفل من الدار دون اي سؤال عنه او معرفة تفاصيل عما حدث .


وجاء في البلاغ ، ان المادة الـ96 من قانون الطفل نصت على "يعد الطفل معرضًا للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، و ذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد... يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وطالب وهدان النائب العام باعتباره ممثلا عن الشعب وحامي للتقاليد والأعراف المصرية بسرعة التحقيق في الواقعة المشار اليها في الفيديو المذكور.


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