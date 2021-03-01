الصحف السعودية اليوم: أمير قطر وولي عهد الكويت يطمئنان على صحة ولي العهد السعودي.. وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل.. ترامب ينتقد أداء بايدن "الكارثي" ويلمح للترشح للرئاسة في 2024

الصحة السعودية تعلن توقف تطبيق “صحتي” لإجراء أعمال صيانة

بعد مواجهات شرسة.. "الجيش السوداني" يسترد أراضي على الحدود الإثيوبية

نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة إسرائيلية... ويتوعد بضربها

أمريكا تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات

محاكمة زعيمة ميانمار المعتقلة بعد الانقلاب العسكري

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 114.1 مليونًا

"الصحة العالمية" تكشف نسبة مَن يمتلكون أجسامًا مضادة لكورونا





تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أفادت صحيفة الشرق الأوسط بتلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس اتصالين هاتفيين، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحة ولي العهد السعودي.





وأكد الشيخ تميم دعم بلاده للسعودية، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة، فيما عبر الأمير محمد بن سلمان عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.





أوضحت صحيفة الوئام تحذير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف والعرضيات وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 7 مساء.





كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ونجران والرياض والشرقية.





أوضحت صحيفة سبق اعلان وزارة الصحة السعودية، أن خدمات تطبيق (صحتي) لا تتوفر الآن بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن العطل المؤقت سببه إجراء بعض أعمال الصيانة للتطبيق.





أشارت صحيفة الرياض إلى تدشين صحة الطائف اليوم 9 مراكز جديدة للقاح "كوفيد - 19"، ليصبح الإجمالي 10 مراكز.





وقالت صحيفة عكاظ إن أمانات المناطق والبلديات التابعة لها أغلقت 409 منشآت تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.





كما أوضحت الصحيفة تأكيد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الأوضاع الصحية الخاصة بالمنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة للوقاية من كورونا، أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.





وأبرزت صحيفة الوطن إعلان وزارة الصحة أن اللقاحان المضادان لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمعتمدان من هيئة الغذاء و الدواء: لقاح «فايزر-بيونتيك» ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، لا يقللان أو يضعفان المناعة، وكلاهما آمنان ويحميان من المضاعفات الشديدة والوفاة من «كوفيد-19». وكشفت «الصحة» أنه لا توجد توصيات بالخضوع للعزل بعد تلقي لقاح كورونا الجديد.









عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة سق تأكيد السلطات الإسرائيلية وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون؛ لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس رؤوفين ريفلين. وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.





قالت صحيفة عاجل إن القوى الأمنية اللبنانية أعادت فتح الطرقات التي أقفلها محتجون على انقطاع الكهرباء في العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى، إثر التقنين القاسي خلال الأيام الأخيرة.





وقطع محتجون طرقات كورنيش المزرعة وسليم سلام ومناطق أخرى في العاصمة اللبنانية، اعتراضًا على انقطاع التغذية الكهربائية التي تدنت في الأيام الأخيرة إلى مستويات كبيرة إثر الشحّ في مادة «الفيول أويل» المشغّلة لمحطات إنتاج الكهرباء في لبنان.





ذكرت صحيفة سبق أنه بعد مواجهات شرسة مع ميليشيات إثيوبية، أمس الأحد، نجح الجيش السوداني في استرداد أراض في منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف- شرقي البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.





أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى استهداف صواريخ إسرائيلية، امس (الأحد)، المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، التي تعد معقلًا لـ”الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني.





وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصده لانفجارات عنيفة هزت العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي دفاعات النظام الجوية لصواريخ إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة.





واشارت صحيفة الوطن إلى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن بلاده «ستضرب» إيران «في كل أنحاء المنطقة» بعدما اتهمها بالتسبب في انفجار استهدف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.





وقال نتنياهو: «من الواضح أن هذا عمل إيراني، إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة».





وأشارت صحيفة الوئام إلى اعلان مكتب الاتصال الإسرائيلي، أمس (الأحد)، إن إسرائيل ستوفر لقاحات «كوفيد 19» للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.





وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن ما قالته الولايات المتحدة، أمس (الأحد)، بأنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، لكنها أضافت أنها لا تزال مستعدة للمشاركة من جديد في جهود دبلوماسية جادة بشأن هذه القضية.





وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض: «رغم شعورنا بخيبة أمل من رد فعل إيران، ما زلنا مستعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.









دوليا، أفادت صحيفة اليوم بأن بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 114.1 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 114 مليونا و 68 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 64.4 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 530 ألف حالة.





وأشارت صحيفة سبق إلى اعلان سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، أن أقل من 10٪ من سكان العالم طوّروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا، وأن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية.





وفي مقابلة بثتها المنظمة على موقع "تويتر"، ذكرت سواميناثان أن منظمة الصحة العالمية تتابع الدراسات التي تحلل بؤر العدوى في بعض المدن حول العالم؛ لافتة إلى أنه على الرغم من أن نتائج البحث تُظهر في بعض الأحيان أن نصف سكان المدينة على الأقل لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا؛ فإن هذا لا يسمح لنا بالحديث عن تحقيق مناعة القطيع.





قالت صحيفة الرياض إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لم يستبعد احتمال ترشحه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024 في أول ظهور علني له منذ تركه منصبه.





ولم يعلن ترمب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا أمس الأحد صراحة أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وفي إشارة إلى احتمال خوضه جولة جديدة في عام 2024، قال ترامب "قد أقرر ذلك حتى اتغلب عليهم للمرة الثالثة".





وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى اعلان أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم، أنه يخوض «صراعًا من أجل بقاء أميركا».





وفي أوّل خطاب له منذ خسارته الانتخابات، هاجم ترمب الرئيس جو بايدن، منتقدًا أداءه «الكارثي»، وقال ترمب أمام «مؤتمر العمل السياسي المحافظ»، «نحن في صراع من أجل بقاء أميركا كما نعرفها. هذا صراع. هذا صراع رهيب ومريع ومؤلم ... في النهاية، نحن نفوز دائمًا».



