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اقتصاد

الإحصاء: 18.1% زيادة في متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء في 2019

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:11 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
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آية الجارحى
أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئــة العامـــة والإحصاء  اليوم الاثنين الموافق 1  / 3 / 2021  النشرة السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2019 .

وأوضحت النشرة أن نسبـــة الاكتفـاء الــذاتى مـن القمــــح 40.3 ٪ عـــام 2019، ومتوســط نصيب الفرد 153.3 كجم مقــابل 155.2 كجم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 1.2٪ .

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كما  بلغــــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى مــن الأرز 76.2% عــــام 2019 ومتــوسط نصيب الفـرد 26.7 كجـم مقابــل 36.8 كجـم عــام 2018 بانخفاض بلغت  نسـبـته 27.4٪ .

وبلغــت نسبـة الاكتفـــاء الذاتى من الخضـروات 105.5%عـــام 2019   ومتوسـط نصيـب الفــرد 77.5 كجـم مقـابــل 77.1 كجــم عـام 2018
بزيادة بلغت نسـبـتها 0.5 ٪.

فيما بلــغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفـــاكهة 99.0٪ عــام 2019 ومتـوسـط نصيب الفــرد 62.9 كـجم مقابـــل 62.7 كجم عــام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.3٪.
 
وبلغت نسبــة الاكتفاء الذاتــى من اللحــوم الحمراء 55.0 % عام 2019  ومتوســط نصـيب الفــرد 7.2 كـجم مقـابـل 13.0 كجــم عـــام 2018     بانخفاض بلغت نسـبـته 44.6٪  لانخفاض الإنتاج بنسبة 36.7%.

بلـغت نسبـــة الاكـتفـاء الذاتــى من لحوم الدواجـــن والطـــيور  96.4 ٪   عام 2019 ومتوســط نصـيب الفــرد 13.7 كجـم مقـابـل 11.6 كـجـم   عام 2018 بزيادة بلغـت نسـبـته 18.1٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 20.9٪.
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