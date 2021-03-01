الإحصاء: 18.1% زيادة في متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء في 2019

أصـدر الجهـاز المركزى للتعبئــة العامـــة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 1 / 3 / 2021 النشرة السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2019 .





وأوضحت النشرة أن نسبـــة الاكتفـاء الــذاتى مـن القمــــح 40.3 ٪ عـــام 2019، ومتوســط نصيب الفرد 153.3 كجم مقــابل 155.2 كجم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 1.2٪ .





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كما بلغــــت نسبـــة الاكتفــــاء الـــذاتى مــن الأرز 76.2% عــــام 2019 ومتــوسط نصيب الفـرد 26.7 كجـم مقابــل 36.8 كجـم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 27.4٪ .





وبلغــت نسبـة الاكتفـــاء الذاتى من الخضـروات 105.5%عـــام 2019 ومتوسـط نصيـب الفــرد 77.5 كجـم مقـابــل 77.1 كجــم عـام 2018

بزيادة بلغت نسـبـتها 0.5 ٪.





فيما بلــغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفـــاكهة 99.0٪ عــام 2019 ومتـوسـط نصيب الفــرد 62.9 كـجم مقابـــل 62.7 كجم عــام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.3٪.

وبلغت نسبــة الاكتفاء الذاتــى من اللحــوم الحمراء 55.0 % عام 2019 ومتوســط نصـيب الفــرد 7.2 كـجم مقـابـل 13.0 كجــم عـــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 44.6٪ لانخفاض الإنتاج بنسبة 36.7%.



