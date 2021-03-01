البرلمان العربي يتحرك من أجل إنهاء حالات عديمي الجنسية

شاركت النائب أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربي في اجتماع مشترك نظمه الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت عنوان "العمل البرلماني لإنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024".





وأكدت شرف الدين، أن البرلمان العربي يدعم بقوة حصول الأشخاص عديمي الجنسية على حقوقهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل وغيرها من الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني، كما يدعو إلى وضع خطة عالمية عاجلة لإنهاء معاناة الملايين من هؤلاء الأشخاص حول العالم، ومعالجة هذه القضية الإنسانية في أقرب وقت ممكن.





كما شدَّدت على أن رؤية البرلمان العربي في معالجة هذه القضية تنطلق من أهمية تعزيز وعي البرلمانيين بحالات انعدام الجنسية وحقوقهم الكاملة، والاستفادة من النماذج والممارسات الجيدة التي تكفل هذه الحقوق بشكل شامل ومستدام، فضلًا عن مناقشة الاستراتيجيات المُثلى والطرق العملية التي يمكن من خلالها تعزيز دور البرلمانيين في إنهاء حالات انعدام الجنسية، باعتبارها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وتتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تمتع حالات عديمي الجنسية بكامل حقوقهم التي تكفلها لهم المواثيق الدولية.





جدير بالذكر أن هذا الاجتماع بحث كيفية تنفيذ التعهدات والتوصيات الصادرة عن المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد عام 2018 ومؤتمر انعدام الجنسية الذي عقد عام 2019 وتحويلها الى نتائج ملموسة، لاسيما وأن قضية انعدام الجنسية ترتبط بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة المتعلقة بالمساواة ين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، وتأكيد الهوية القانونية.