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أخبار العالم

رئيس وزراء العراق: لسنا ملعبا للآخرين ونرفض تحويل بلادنا لساحة صراع

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
شدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على رفضه و بشكل صارم ودقيق تحويل البلاد إلى ساحة للصراع نيابة عن الآخرين أو أن يكون العراق منطلقًا للاعتداء.

وأكد في في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن قرار العراق يجب أن يكون بيد العراقيين وحدهم، مضيفا :"قلنا للجميع: نحن لسنا ملعبًا، فالعراق القوي والمتماسك سيكون عاملًا إيجابيًا لتكريس الأمن والسلم والتعاون في المنطقة والعالم.

وحذر من أن محاولة إضعاف العراق أو إخراجه من المعادلات الدولية والإقليمية أو تحجيم دوره سيكون لها تبعات ونتائج وخيمة على الجميع.
أما عن الهجمات الصاروخية التي طالت مؤخرا المنطقة الخضراء وعلاقتها بالضغط الإيراني على واشنطن، فقال:" أفضل سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد العلاقات الطبيعية في المنطقة هو التشاور الدبلوماسي والوصول عبر طاولة المفاوضات أما استخدام منطق القوة والتلويح بغير ذلك من أساليب لي الأذرع فهو رهان خاسر.

كما أضاف أن" الأجهزة الأمنية تتابع العصابات الخارجة على القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات القصف الصاروخي هنا أو هناك". وأكد أنه تم القبض على معتقلين ومتورطين سيعرضون قريبا على القضاء.

وأكد أن قرار السلم والحرب هو قرار الدولة وليس قرارا يتخذه أفراد هنا أو مجموعات هناك وأي تجاوز على قرار الدولة سيواجه بسلطة القانون وملاحقة المتسببين به.

وأضاف :" البعض يعتقد أن بإمكانه اتخاذ القرار نيابة عن الدولة لكن هؤلاء ثلة مجرمة خارجة على القانون سنلاحقها ونكشف نواياها الخبيثة."
كما كرر أن استخدام الأراضي العراقية لتوجيه رسائل سياسية مسموح فقط عندما يكون من خلال القنوات الدبلوماسية والأساليب السياسية، قائلا "لن نسمح بتوجيه رسائل صاروخية أو إرهابية."

وعن وجود القوات الأجنبية في البلاد، قال " قرار وجود تلك القوات بغض النظر عن هويتها ومرجعيتها يعود إلى العراق وحكومته ولا علاقة له بأي قرار أو رغبة أخرى."

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