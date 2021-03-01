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أخبار البلد

شعراوي: نفذنا 1779 مشروعًا صغيرًا خلال شهر بقروض بلغت 333 مليون جنيه

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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إيمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعًا بقروض بلغت 333 مليون جنية، وساهمت هذه المشروعات في توفير 12 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيرًا إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلع 165 ألفًا و 779 مشروعًا بقروض 17,7 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل .

وأوضح  شعراوي ، أن التقرير الذي تلقاه عن انجازات "مشروعك" خلال عامين أشار إلي زيادة قيمة الاقراض خلال العامين الماضيين بنسبة 284% حيث بلغت قيمة الاقراض خلالها 12,8 مليار جنية، وبلغ متوسط تكلفة فرصة العمل خلالها 12 ألفًا و 352 جنية، وبلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها في مجال المشروعات المتناهية الصغر خلال نفس الفترة حوالي نصف مليون فرصة عمل وفي مجال المشروعات الصغيرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل .

ونوه  شعراوي ، إلي قيام "مشروعك" خلال العامين الماضين بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي الجمهورية .

وأشار اللواء محمود شعراوي ، إلي قيام الوزارة بإتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبي المباشر لجائحة كورونا علي مستوي الاقراض والتمويل بصفة عامة، منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذي يقدمه الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة في تنفيذ "مشرعك" والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر، وذلك بناء علي رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابي علي المستفيدين من "مشروعك".

ووجه شعراوي القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلي توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجمًا في مجال  الصناعات المغذية.

وأشار الى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري علي تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقًا لاحتياج كل مشروع علي حدة ، كما يجري إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونيًا لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" ، لافتًا إلي الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم، وقال أنه يجري حاليًا مناقشة التعاون بين مشروعك وبين مجموعة من الأندية الرياضية لإنشاء مقرات داخل الأندية الرياضية لضمان تنوع عملاء مشروعك.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية موجهًا بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .
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