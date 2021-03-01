هشام عزمي: جائزة المبدع الصغير تستهدف 40% من سكان مصر

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن إعلان الدولة المصرية أمس الأحد عن تفاصيل جائزة المبدع الصغير رسالة مهمة جدا للأطفال والنشء في مصر، أن الدولة تهتم بهم وبالمهارات والابداعات في الأعمال التي سيتقدمون بها.





وأضاف عزمي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، أن الأطفال والنشء يمثلون شريحة لا يستهان بها من الشعب المصري، موضحًا أن الفئة العمرية المستهدفة من هذه الجائزة تبلغ 40% من إجمالي عدد السكان في مصر.





وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن الجائزة مقسمة إلى فئتين عمريتين، الأولى تستهدف الأطفال من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، والفئة الثانية من أكبر من 12 سنة حتى 18 سنة، مع مراعاة الفروق الفردية والسمات الشخصية في كل مرحلة، حتى تكون الأعمال المقدمة تتناسب مع الشرائح.





وأردف، أن الجائزة تتضمن 3 مجالات أساسية، هي الأدب والفنون والابتكارات العلمية، وهناك فروع متضمنة في كل مجال وستتغير من سنة إلى سنة أخرى، وقررت اللجنة العليا للجائزة أن تكون الفروع في مجال الأداب بالقصة والشعر والمسرحية والغناء والعزف والرسم وتصميم المواقع والاختراعات العلمية.





وأشار، إلى أنه تم تخصيص جائزة للاختراعات العلمية لجعل الأطفال يفكرون في ابداعات مرتبطة بالتكنولوجيا، وهو ما يرتبط باستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد، أن الجائزة لم تميز بين أي طفل في مصر بصرف النظر عن اماكن تواجده، وسيكون من خلال إرسال العمل عن طريق البريد او الحضور بشكل شخصي أو لأولياء الأمور لمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.