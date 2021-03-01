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أخبار العالم

صنعته بلاده.. رئيس الوزراء الهندي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:19 ص
رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند
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شيماء مصطفى
تلقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، جرعته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "بهارات بيوتيك"، مستهلًا المرحلة الثانية من حملة التطعيم في البلاد.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تلقى مودي لقاح "كوفاكسين" المحلي المضاد لكورونا، في معهد "عموم إنديا" للعلوم الطبية في دلهي.

وكتب مودي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيها: "من اللافت أن أطبائنا وعلماؤنا عملوا في وقت سريع لتعزيز المعركة العالمية ضد كورونا"، مناشدًا جميع المؤهلين لتلقي اللقاح الحصول عليه لجعل الهند خالية من الوباء.

وبدأت الهند، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من حملة التطعيم الجارية ضد كورونا، والتي يتم فيها تلقيح المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة فوق 45 عاما.

واستهدفت المرحلة الأولى العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، لكن اللقاحات ستكون متاحة الآن لعامة الناس ضمن الفئة العمرية.

وغطت الحملة التي بدأت في 16 يناير الماضي نحو 15 مليون شخص حتى الآن على مستوى البلاد.

يذكر أن وزارة الصحة الهندية، سجلت أكثر من 11 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وأكثر من 157000 حالة وفاة جراء الوباء.
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