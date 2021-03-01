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أخبار العالم

العراق يحسم الجدل حول مصير زيارة بابا الفاتيكان

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، وجود إرادة لدى البابا فرنسيس لتحقيق زيارته إلى البلاد بموعدها في الخامس من الشهر الحالي.
وقال الصحاف بحسب قناة روسيا اليوم إن "تفاصيل الجهد المقدم حتى الساعة، ومن جميع مؤسسات الدولة وضمن الفرق الفرعية للجنة العليا المنظمة لزيارة قداسة البابا، تكشف لنا مدى الاهتمام العالي بهذه الزيارة وحشد وتيسير كافة الإمكانات لها".
وأضاف، أن "الزيارة تعكس أهمية العراق تاريخا وثقافة وحضارة، ويليق بشعبنا أن تتضافر المؤسسات كافة لتحقيق ذلك، ورغم التحديات الجسام التي يشهدها واقعنا، لكن هناك إرادة من قبل قداسة البابا لتحقيق الزيارة بموعدها".
وأشار الصحاف إلى أن "الزيارة تمثل مهمة وطنية للدولة ومؤسساتها، كما أنها تمثل معنى من التلاقي الإنساني والديني ربما لن يتكرر لاحقا، فالعراق بلد الديانات والتعددية المكوناتية والرمزيات، والزيارة تأتي في سياق إضافة مقصدية لكل ذلك".
وحذر خبراء صحيون من زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس المرتقبة إلى العراق وما قد تجلبه من تداعيات على تفشي فيروس كورونا المستجد في هذا البلد.
ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو تنظيم "داعش".

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