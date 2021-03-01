محافظ البحيرة يتفقد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال





أجري اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، جولة تفقدية لفعاليات اليوم الثانى للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمستشفى الهلال الأحمر بدمنهور، والتى إنطلقت أمس الأحد وتستمر حتى يوم 3/3/2021 وتستهدف الحملة عدد 1105656 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض موجها بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية و ارتداء الكمامات اثناء تنفيذ الحملة .

وكما أكد محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أن اليوم الاول للحملة تم خلاله تطعيم 602 ألف و 273 طفلًا بنسبة 54% ، لافتا أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية ، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري .

رافق المحافظ خلال تفقده للحملة الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة، الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة.



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