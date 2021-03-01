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رياضة

عصام الحضرى في رسالة غامضة: فقط من يتحدّى هو من يعيش

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان عصام الحضري صورا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهر عصام الحضرى في الصور يقوم ببعض التمارين الرياضية داخل الجيم ، وعلق علي الصور قائلا : " فقط من يتحدّى هو من يعيش". 

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا

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