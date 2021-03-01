انطلاق أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

نطلقت اليوم /الاثنين/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع جدول الأعمال؛ تمهيدا لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري المقرر انعقادها بعد غد /الأربعاء/.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود من أهمها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية وجمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي.