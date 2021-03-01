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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:31 م
ريال سعودى
ريال سعودى
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال منتصف تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 1 مارس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB "

سعر الريال السعودي في البنك المركزي
4.1705 جنيه للشراء، وسعر  4.2065 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في ‏البنك الأهلي المصري
4.1163 جنيه للشراء، وسعر 4.1993 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر
4.105 جنيه للشراء، مقابل 4.1967 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
4.1238 جنيه للشراء، مقابل 4.1993 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك CIB
4.1159 جنيه للشراء، مقابل 4.2047 جنيه للبيع.
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