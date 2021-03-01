رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال امتحانات كليات الآثار والتربية .. شاهد





واصل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الإثنين ٢٠٢١/٣/١، جولاته التفقدية لليوم الثالث على التوالى للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021 والتي شملت كليات الآثار والتربية بحضور عمداء الكليات ووكلائها.





صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي أداء الطـــلاب للاِمتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصًا على ســلامة الطــلاب والعاملين ومنعًا للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.











