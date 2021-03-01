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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال امتحانات كليات الآثار والتربية .. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:50 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

واصل  الدكتور  أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الإثنين ٢٠٢١/٣/١، جولاته التفقدية لليوم الثالث على التوالى  للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021  والتي شملت كليات الآثار والتربية بحضور عمداء الكليات ووكلائها. 

صرح الدكتور  أحمد جابر شديد أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي أداء الطـــلاب للاِمتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصًا على ســلامة الطــلاب والعاملين ومنعًا للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.



قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم امس يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بتفقد عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الزراعة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات ودار العلوم 

بحضور أ.د نيفين السواح عميد كلية الزراعة و الدكتورة  رانيا أبوالسعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور إمام عبدالفتاح عميد كلية دار العلوم  والوكلاء .

اطمأن الدكتور أحمد جابر شديد من الطلاب على حسن سير الامتحانات داخل الكليات بالإضافة إلى جداول ومواعيد إجراء الامتحان موجهًا بضرورة تواجد أستاذ المادة لمتابعة استفسارات الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم.

كما تابع شديد التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي متمنيًا السلامة والتفوق لجميع الطلاب

واستطلع  آراء الطلاب حول مراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وتنوعها لقياس مستوى الفهم وعلى توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال امتحانات كليات الآثار والتربية .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال امتحانات كليات الآثار والتربية .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال امتحانات كليات الآثار والتربية .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال امتحانات كليات الآثار والتربية .. شاهد
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