تفاصيل عرض كريستال بالاس الإنجليزي المنتظر لـ مصطفى محمد

ينتظر مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لنادى جالاتا سراى التركى فى فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة عرضا من نادى كريستال بالاس الإنجليزى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تألقه الكبير فى دورى البشاوات وتسجيله 7 أهداف فى 6 مباريات خاضها مع فريقه الجديد.





وأجرى مصطفى محمد الملقب بـ الأناكوندا اتصالا هاتفيا بمسئولى الزمالك خلال الأيام الماضية يخبرهم بضرورة إخباره حال وصول عرض كريستال بالاس الإنجليزى الذى يراقب اللاعب فى الدورى التركى بعد توهجه الهجومى واحتلاله مكانة كبيرة فى قلوب الأتراك .





وكشفت مصادر مقربة من مصطفى محمد أن العرض المنتظر من كريستال بالاس الإنجليزى لن يقل عن 15 مليون جنيه استرلينى لاغراء اللاعب بالتوقيع والرحيل قبل انتهاء إعارته عن جالاتا سراى التركى.





وحسم مسئولو الزمالك الجدل حول عقد إعارة مصطفى محمد مع جالاتا سراى بالتأكيد على أن الإعارة تمت مقابل 2 مليون دولار لمدة موسما ونصف بداية من يناير الماضى وأن النادى التركى يحق له الحصول على خدمات مصطفى محمد نهائيا مقابل سداد 4 ملايين دولار أخرى و15 % من قيمة بيعه لاى ناد آخر قبل 31 ديسمبر 2021 بموافقة اللاعب أولا وفى حالة عدم تقديم عرض قبل هذا الموعد يحق للزمالك التراجع عن البيع لحين انتهاء اعارة الأناكوندا فى يوليو 2022 .





وسجل مصطفى محمد 7 أهداف مع جالاتا سراى فى 6 مباريات ليصبح معشوق الجماهير التركية فى فترة 30 يوما فقط منذ انتقاله للفريق على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسما ونصف فى نهاية يناير الماضى.