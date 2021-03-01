رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: الضريبة العقارية موجودة منذ عهد الفراعنة.. فيديو

قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن التسجيل العقاري والضريبة العقارية فكرة قديمة جدًا منذ أيام الفراعنة ثم تطورت إلى يومنا هذا.





وأضاف سامي إمام، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، اليوم الأثنين، أن الفرعون الأول في مصر ربط الأراضي الزراعية بالتسجيل، وعمل في المعابد على الجدريات عقود تم تسجيلها بطريقة معينة.





وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أن الحكومات الفرعونية القديمة كانت تنهض بسبب تسجيل الأراضي وحصرها، وحصر الثروة العقارية، حيث أنها أمان للمتعاملين فيما بينهما، حتى جاء الفتح الإسلامي.





وأشار سامي إمام، رئيس الشهر العقاري الأسبق، إلى أنه في عهد محمد علي تم تكويد الأراضي، ثم صدر قانون 114 في عهد الملك فاروق وتم العمل به عام 1947، وجعل مصلحة الشهر العقاري مصلحة قائمة بذاتها تقوم بإجراءات التسجيل دون غيرها.



