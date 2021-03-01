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ثروت عبد الباقي: قانون الضريبة الإلكترونية محغز لـ المشروعات الصغيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:54 م
ثروت عبد الباقى
ثروت عبد الباقى
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البهي عمرو
قال ثروت عبد الباقى رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة الإلكترونية  محفز لـ أصحاب المشروعات الصغيرة، وأن الدولة اصدرت قانون لـ الممولين و المصنعين ونتظر الائحة التنفيذية.

وأضاف خلال حواره على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن كل ممول يكون ملزم على تقديم إقرار ضريبي، وأن الدولة لا تبحث وراء الأشخاص.

ولفت إلى أن المصلحة تقدم حوافز للملتزمين و سواء بالتسهيلات و رد الضريبة وأشار إلى أنهم يقدمون ندوات و لقاءات تلفزيونية وتوعيات بشكل مستمر، لكى يعلم المواطنين بكل ما هم يخص هذا القانون.

ورد على ما ينشر بخصوص " اقرار الضرائب على الميراث" وأكد أن القانون اقر على كل وارث تقديم اقرار ضريبي، فمن الممكن أن يعفى الورثة من الضرائب حالة توزيع التركة.

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