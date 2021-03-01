ثروت عبد الباقي: قانون الضريبة الإلكترونية محغز لـ المشروعات الصغيرة

قال ثروت عبد الباقى رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة الإلكترونية محفز لـ أصحاب المشروعات الصغيرة، وأن الدولة اصدرت قانون لـ الممولين و المصنعين ونتظر الائحة التنفيذية.





وأضاف خلال حواره على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، و آية جمال الدين، أن كل ممول يكون ملزم على تقديم إقرار ضريبي، وأن الدولة لا تبحث وراء الأشخاص.





ولفت إلى أن المصلحة تقدم حوافز للملتزمين و سواء بالتسهيلات و رد الضريبة وأشار إلى أنهم يقدمون ندوات و لقاءات تلفزيونية وتوعيات بشكل مستمر، لكى يعلم المواطنين بكل ما هم يخص هذا القانون.





ورد على ما ينشر بخصوص " اقرار الضرائب على الميراث" وأكد أن القانون اقر على كل وارث تقديم اقرار ضريبي، فمن الممكن أن يعفى الورثة من الضرائب حالة توزيع التركة.



